新冠肺炎疫情升溫 洪秀柱：國民黨應暫緩黨主席補選
國民黨主席補選與中常委改選3月7日投票，但因「新冠肺炎（武漢肺炎）」疫情延燒，前主席洪秀柱晚間在臉書呼籲，無論考量外界觀感或避免疫情延燒，應暫緩兩項選舉，免得給外界有全民拚防疫，國民黨却在拚補選感覺。
洪秀柱表示，「新冠肺炎」疫情延燒，持續擴大，讓國人憂心忡忡，有專家學者更指出3月初到4月左右疫情將達高峰，令人擔憂屆時國民黨主席補選暨中常委選舉將會黨員陷入險境？黨該顧慮許多高齡黨員健康安全。
洪秀柱說，國民黨上月經歷一場重大挫敗，該虛心檢討、傾聽民意；黨現在雖已一無所有，但身為立院最大在野黨，仍該肩負起責任，監督政府落實防疫工作，以幫助台灣共度難關為第一要務。
洪秀柱呼籲，國民黨先暫緩兩項黨內選舉，上下一心共同防疫，直到疫情獲得控制。
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