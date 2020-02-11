洪秀柱籲暫緩國民黨黨主席補選及中常委選舉

國民黨主席補選及中常委改選已經展開海外選票的印製及寄發作業，黨主席補選今天將舉辦政見說明會，前黨主席洪秀柱今晚在臉書突發文，呼籲黨可以考慮暫緩黨主席補選及中常委選舉。

洪秀柱表示，近來新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴大，讓國人憂心忡忡，有專家學者指出三月初到四月左右疫情將會達到高峰，令她不免擔憂，屆時黨主席補選暨中常委選舉，是否會讓我們的黨員同志們陷入險境？因此，她呼籲本黨可以考慮暫緩黨主席補選及中常委選舉，直到疫情獲得控制。

洪秀柱表示，國民黨上月經歷了一場重大挫敗，的確該虛心檢討、傾聽民意，但無奈新型冠狀病毒肆虐，國民黨現在雖已一無所有，但身為立院最大在野黨，仍該肩負起責任，監督政府落實防疫工作。並且，黨有許多較高齡的黨員同志，也該顧慮到其健康安全。

洪秀柱指出，因此，無論是考量外界觀感、或者避免疫情延燒的必要性，都希望黨中央可以慎重考慮，是否先暫緩黨主席選舉，免得給外界有全民拼防疫，國民黨却在拼補選的感覺！大家上下一心共同防疫，以幫助台灣共度難關為第一要務。