國民黨諮詢會議建議：搬中央黨部 黨產全捐公益歸零

行政院中部聯合服務中心向來是冷衙門，原執行長方昇茂屆齡退休後，該職缺炙手可熱，綠營多人暗中較勁；目前傳出人選有前立委洪慈庸、民進黨台中市黨部主委何明杰、市黨部前主委劉文欽，甚至現任副執行長湯火聖或吳宜臻直升。綠營指出，何明杰呼聲高，洪慈庸則人氣旺，劉文欽有人和，個個有希望。

2020-02-11 23:53