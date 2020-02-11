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國民黨諮詢會議建議：搬中央黨部 黨產全捐公益歸零

聯合報 / 記者王寓中／台北報導
國民黨中央黨部大樓。 圖／聯合報系資料照片

國民黨「改革委員會」成立前四大諮詢委員會的「財務穩健」組，昨天舉行首場諮詢會議，針對「黨產歸零」，大部分與會者建議，扣除清償債務、黨工結算、優存及月退等必要費用後，可以考慮採取婦聯會模式，將黨產全數捐給公益團體，黨產歸零，徹底解決黨產問題，黨產資訊也應全面公開。

諮詢會議並首度提出中央黨部「搬遷」建議，認為必須調整組織架構做為減少成本時的考量，地方黨部配合組織改造，應設法維持運作，但中央黨部租金過高且有許多閒置空間，可考慮搬遷到租金比較低的地方，或與其他單位合併辦公，以撙節開支。

前黨務主管表示，國民黨的黨產都是合法取得，許多都是以市價甚至高於市價購得，並非黨產會宣稱的非法取得，未來應持續透過訴訟解決黨產問題。

另外，在開源部分，與會者認為，過去為化解財務困境，黨中央特別制定黨公職人員募款責任額，建議未來重新檢討與落實募款責任額。諮詢會議也建議，在黨產歸零後，應與先進國家政黨看齊，以小額募款做為政黨主要財源之一。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」已針對「青年參與」、「財務穩健」議題舉辦諮詢會議，「組織改革」諮詢會將在周四登場，受注目的「兩岸論述」則定周五召開首場諮詢會議。

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