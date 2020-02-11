小黨友好 民眾黨團明拜會時代力量

新國會展開，民眾黨團預計明天上午9點半拜會時代力量黨團，溝通交流，以示友好。民眾黨團總召賴香伶表示，兩黨團辦公室距離非常近，常常會看到彼此，但還是希望有一個正式的拜會，交流雙方未來在國會的方向。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，新國會至今尚未開議，將於2月14日舉行朝野協商討論開議日期。賴香伶說，新會期開始之後就一直有拜會各黨團的計畫，民眾黨團之前陸續有跟民進黨團交流，明天上午也將拜會時代力量黨團。而國民黨團則計劃在周四上午與民眾黨團會面。