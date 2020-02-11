國民黨改革會諮詢會議：黨產歸零、黨產資訊應全面公開

國民黨「改革委員會」今天上午舉辦四大分組之「財務穩健」議題第一場諮詢會議，邀請歷任黨務主管、前財政主計官員、立法委員、法律專家、學者與企業經營者，針對如何應對國民黨黨產問題，以及如何進一步開源與節流以改進國民黨財務等議題進行深入探討。

國民黨發布新聞稿表示，諮詢會議首先針對黨產問題進行討論。前黨務主管表示，國民黨的黨產都是合法取得，許多都是以市價甚至高於市價購得，並非黨產會宣稱的非法取得。部分訴訟國民黨已經獲得三審勝訴定讞，但黨產會卻不斷阻撓執行命令，遲遲無法執行，未來應持續透過訴訟解決黨產問題。除了訴訟之外，釋憲則是另一個解決途徑，國民黨可就條文模糊不清、黨產條例、財產權保障等內容尋求釋憲。

大部分與會者建議，扣除清償債務、黨工結算、優存及月退等必要費用後，可以考慮採取婦聯會模式，將黨產全數捐給公益團體，黨產歸零，徹底解決黨產問題。

關於國民黨開源的部分，出席本場諮詢會議的專家提出幾個面向，一、黨公職人員募款責任額：過去為化解財務困境，黨中央特別制定黨公職人員募款責任額，建議未來重新檢討與落實募款責任額。二、開發文創小物：打造國民黨相關小物成為人氣商品，只要實用並吸引民眾目光，都可以成為暢銷的商品，改造國民黨的財務。

三、活化縣市黨部閒置空間：國民黨在各地都有地方黨部，在本黨財務困難之際，應有效運用有限的資源，引進民間創意及資金，活化閒置空間，為地方挹注財源。四、擴大小額募款，在黨產歸零後，國民黨應與先進國家政黨看齊，以小額募款，來做為政黨主要財源之一。

節流部分，國民黨必須調整組織架構做為減少成本時的考量；在朝向扁平化改組的同時，國民黨本身好的部分不用放棄，如地方黨部，可以配合組織改造，設法維持運作。另外，中央黨部租金過高且有許多閒置空間，可考慮搬遷到租金比較低的地方，或與其他單位合併辦公，以撙節開支。

與會學者更指出，財務問題只是政黨的附屬問題，而非核心問題。核心問題為國民黨的方向與戰鬥力，若國民黨能提出福國利民的政策方向，自然能提高人民的捐款意願，黨的財務困境當可大幅減輕。與會的來賓也同時建議，黨產資訊應全面公開，立好方向與目標，提升戰鬥力，隨時準備打仗，如此才能再次贏得人民信任。