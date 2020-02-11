時力黨中央人事微調 陳志明任秘書長

時代力量今天公布最新人事組織調整，由雙北黨部主委陳志明接任秘書長，兼任發言人；並新增兩位副祕書長，分別是黨主席徐永明前國會辦公室主任林鈺傑，與2020角逐新竹市立委的高鈺婷。陳志明表示，未來會強化地方組織經營，也希望找到更多願意加入時力一起努力的夥伴。

時力今天召開決策委員會，會後發布最新人事令，秘書長將由陳志明接任，同時兼任發言人職務，將於3月1日上任。4名副秘書長中，陳薇仲、簡智翔繼續留任，並新增林鈺傑、高鈺婷。

地方黨部人事也同步調整。立委陳椒華擔任台南黨部主委；屏東黨部主委由醫師詹智鈞擔任，並著手籌畫屏東黨部成立事宜；原本擔任雙北黨部主委的陳志明，未來將負責台北市黨部；新北部分，則由前任新北黨部主任葉甄宜回任。

陳志明表示，4位副秘書長未來將各司其職，林鈺傑負責處理黨內行政工作，高鈺婷負責中央黨部與黨團間聯繫工作，陳薇仲負責智庫，與地方政策議題，簡智翔則處理黨中央與地方的協調運作。