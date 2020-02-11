趙少康稱防疫運氣好 蘇貞昌：絕對不是靠運氣

台灣有效防疫，新冠肺炎（武漢肺炎）的確診案例低於亞洲其他國家，不過資深媒體人趙少康卻在政論節目中認為，這是因為蔡英文總統「運氣好」。對此，行政院長蘇貞昌在臉書上表示，全民上下拚防疫，絕對不是靠運氣！

蘇貞昌表示，防疫團隊在不同崗位上積極努力，口罩工廠員工、國軍同袍、郵差、藥師、藥生、醫事人員團結一心，才是台灣面對險峻疫情最重要的武器。還有無數無名英雄在電腦前兩天不闔眼，修改全國電腦資料庫並完成測試，讓台灣順利推動口罩實名販售、大家還可以上網看地圖查藥房存貨。

另外，隨著口罩產量穩定提升，即日起第一線醫護人員能獲得的口罩補給加倍、從大醫院到基層診所都能被分配到更多口罩，需要常跑醫院接受特殊治療的患者、辛苦陪住院病患的家人，都能一起得到照顧，登記領取口罩。

蘇貞昌強調，疫情還沒過，各位防疫人員的辛苦還要繼續拜託。政府絕對以關心民眾的健康為最優先，讓效果最快展現。