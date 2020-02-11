李登輝、郝柏村病情惡化？院方：意識清醒、狀況穩定

行政院前院長郝柏村高齡100歲，前總統李登輝高齡97歲，目前分別在內湖三總軍總醫院、台北榮民總醫院住院中。外界傳出有病情惡化的消息，對此，三總及北榮皆否認，表示兩人目前狀況穩定。

李登輝辦公室主任王燕軍說，這個問題已經回覆多次，李前總統是因為日前喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤而必須留院觀察，但所有檢查指數都是正常的。

李登輝的主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮表示，只能說還在住院中，意識清楚，其他涉及病人隱私，不能透露。

三軍總醫院院長蔡建松表示，郝前院長在一般病房住院中，狀況穩定。胸腔內科主任彭忠衎證實，郝前院長是在胸腔內科病房住院。院方表示，家屬並未授權醫院對外說明，不能透露病人隱私。