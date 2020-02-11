聽新聞
test
0:00 / 0:00
李登輝、郝柏村病情惡化？院方：意識清醒、狀況穩定
行政院前院長郝柏村高齡100歲，前總統李登輝高齡97歲，目前分別在內湖三總軍總醫院、台北榮民總醫院住院中。外界傳出有病情惡化的消息，對此，三總及北榮皆否認，表示兩人目前狀況穩定。
李登輝辦公室主任王燕軍說，這個問題已經回覆多次，李前總統是因為日前喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤而必須留院觀察，但所有檢查指數都是正常的。
李登輝的主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮表示，只能說還在住院中，意識清楚，其他涉及病人隱私，不能透露。
三軍總醫院院長蔡建松表示，郝前院長在一般病房住院中，狀況穩定。胸腔內科主任彭忠衎證實，郝前院長是在胸腔內科病房住院。院方表示，家屬並未授權醫院對外說明，不能透露病人隱私。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言