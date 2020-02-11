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朱立倫：讓台灣以中華台北名稱回到WHO觀察員身分
WHO新冠肺炎（武漢肺炎）專家論壇今天登場，針對台灣專家將以「台北」（Taipei）的名義與會，國民黨前主席朱立倫今天下午受訪表示，目前只是一個WHO的專家會議，以「台北」名稱與會，民眾是不能接受的，希望至少以中華台北的名稱回到觀察員的身分，讓台灣積極參與WHO的活動。
針對新冠肺炎防疫，朱立倫投書外媒「外交家（The Diplomat）」，呼籲北京當局停止採用政治手段，將台灣排除在世界衛生組織的參與之外，世界衛生組織應立即恢復台灣觀察員地位。
朱立倫下午接受媒體聯訪時進一步表示，為台灣發聲是大家的責任，防疫期間每一個人都要努力。
針對菲律賓禁止台灣旅客入境，朱立倫說，全民都非常不滿，應表達最嚴重的抗議，朝野應一致要求政府積極作為，至少外交單位、交通觀光旅遊單位應全部動起來，台灣對菲律賓還有非常多的籌碼，必須要強烈反應。
被問到是否認為政府消息慢，朱立倫說，的確是如此，在掌握資訊上有所落差，政府應該要趕快協助，也要為造成大家的不便向國人致歉。
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