聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／被問菲禁台人入境 民眾黨先避答、時力備妥標準答案
新冠肺炎（武漢肺炎）話題持續延燒，立法院各黨團也陸續召開記者會回應相關議題，就在11日凌晨菲律賓突然宣布「從中、港、澳、台出發的旅客」，不得入境菲律賓，時代力量黨團率先回應，菲律賓不應該以「一中原則」來做為禁令標準，也說若各國持續向「一中原則」低頭，將會有更多國家對台產生誤解。不過當媒體詢問民眾黨立委賴香伶時，第一時間卻得到的答案是「我們需要再討論」，讓在場媒體相當錯愕，事後民眾黨立院黨團副總召張其祿表示，這是菲律賓政治上的操作，呼籲外交部要用強硬態度反制，如果菲律賓並無改變作法，台灣也可以禁止菲律賓人入境。而對於台灣將在新冠肺炎議題上參與WHO閉門會議，但卻是以「TAIPEI」代表我國名稱，民眾黨也只有回應一句「如果用台灣是最好」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言