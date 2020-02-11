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國民黨籲政府嚴正考慮對菲律賓祭反制措施
針對菲律賓遵循「一個中國」政策，昨夜將台灣列為禁止入境對象，國民黨今天表示，菲國作法粗暴，更矮化中華民國主權，呼籲外交部向菲國嚴正表達抗議，並全力溝通協調，扭轉菲國禁令，維護國人權益。
對於昨日訊息傳出後，外交部第一時間否認，因而有國人照常搭機出發，但卻無法入境菲國，國民黨表示，外交部訊息掌握失能，招致國人入境菲國受阻，事後竟然只是「表示遺憾」，未能面對自己的疏失致歉，相信國人難以接受。
國民黨期盼外交部必須積極協助國人返國，包括機票等部分，不可讓國人自費負擔額外支出。此外，對於菲國硬把台灣跟大陸、港澳等地劃為同一主體，顯然是政治考量凌駕防疫，呼籲政府應有更積極作為，強硬展現我方立場，嚴正考慮反制措施，以維護國家尊嚴。
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