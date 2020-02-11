國民黨籲政府嚴正考慮對菲律賓祭反制措施

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情險峻，連自中港澳返台都要居家隔離14天，日前勞團及婦團等民間團體要求勞工無論公私理由，配合防疫措施隔離治療，都應列為公假。勞動部終於鬆口表示，為提高國人配合防疫意願，將向行政院跨部會專案會議建議，比照嚴重急性呼吸道症候群（SARS）做法，對於因配合衛福部防疫需求，居家隔離或集中檢疫者，無論是因公或旅遊探親返台等理由，一律提供生活津貼。據了解，行政院下午就會定案。

2020-02-11 14:14