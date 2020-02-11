一中原則菲禁我國入境 綠委：政治影響防疫

為因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，菲律賓民航局昨深夜突然宣布，遵守一個中國原則，把台灣也納入禁止入境菲律賓。對此，民進黨立委王定宇表示，台灣跟中國大陸事實上是互不隸屬的二個政治實體，行政管理也大不相同，將醫療保健評比全球第1的台灣放置在評比47名的中國之下，是漠視互不隸屬的事實，這對防疫無益，反而傷害台菲關係；民進黨立委羅致政則說，防疫要靠科學，不是靠政治，菲國如此決策只會淪為中國大陸的附庸。

王定宇受訪時表示，防疫要根據科學，而科學最重要的是要闡述真實；我國與中國大陸是兩個防疫強度完全不同的政治實體，這就是擺在眼前的事實，菲國一廂情願地遵守「一中原則」，並無助於新冠肺炎防疫。王定宇說，世界衛生組織更是漠視事實的源頭之一，任由中共以政治干擾防疫、打壓台灣，「對國際防疫毫無幫助，反而有害」。

王定宇指出，世衛日前終於要派調查團赴中國大陸調查新冠肺炎，結果被美國發現，世衛調查團一行人竟然沒有公衛防疫專家，「世衛秘書長不僅傷害國際防疫，還要再次證明自己是中共附庸嗎」？

羅致政也在臉書上表示，菲律賓民航局用「一中原則」禁止台灣人前往旅遊，不僅漠視台灣和中國大陸不同隸屬的事實，更是抹殺台灣在防疫上的貢獻，大大破壞台菲之間的關係。

羅致政說，防疫要靠科學，不是靠政治；菲律賓政府應該要跟獲評全球醫療保健第1的台灣進行醫療交流，不應屈於中國大陸的壓力，用「一中原則」禁止台灣人前往，這樣的決策只會讓菲律賓淪為中國大陸的附庸。