菲律賓禁止台人入境 洪孟楷：應取消菲國來台免簽反制

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，菲律賓昨晚發布，基於「一個中國政策」，即起禁止至中國大陸及台灣民眾入境菲國，引發台灣反彈。立委洪孟楷今在臉書批評，菲國把馮京當馬涼，外交部也應停止菲國人民免簽反制。

洪孟楷表示，截至目前為止，台灣肺炎疫情防疫、衛生、確診數都獲控制，硬把台灣跟大陸、港澳等地劃為同一主體，顯然是政治而非防疫考量，菲國總統杜特蒂把「馮京當馬涼」，連防疫也要政治操作，傷害台菲雙方關係。

洪孟楷說，我外交部也該思考，台灣前往菲律賓還需簽證，但我方卻給菲國人民來台免簽，若菲律賓政府無法尊重中華民國主體性和對防疫疫情努力，這樣的便利措施應在今年七月底到期後收回，中華民國尊嚴絕不能被輕視。