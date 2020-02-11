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菲國禁台令 蔣萬安：矮化我國主權
新冠肺炎（武漢病毒）疫情持續延燒，菲律賓根據一中原則禁止我國旅客入境。對此，國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，這是矮化我國主權的做法，外交部要嚴正表達抗議，捍衛我方立場，讓菲國了解中華民國是主權獨立的國家。
蔣萬安指出，菲律賓罔顧我國旅客權益，片面禁止入境，這是矮化我國主權的做法，希望外交部對菲律賓嚴正表達抗議，要求解除禁止入境，必要時採取相對應措施捍衛我方立場，維護國人權益。
蔣萬安說，政府同時也要讓菲律賓瞭解，中華民國是主權獨立的國家，在防疫及醫療衛生水平在全球排名前段，讓台灣納入全球防疫體系重要性。
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