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「學姐」黃瀞瑩回鍋引爭議 徐巧芯建議：重新公開評選

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
「學姐」黃瀞瑩（右）10日回鍋北市府擔任副發言人，卻爆出爭議。圖／報系資料照

「學姐」黃瀞瑩昨天回任北市府上工第一天，但回任前一天卻爆出「假徵才」爭議，對此，台北市議員徐巧芯認為，為弭平爭議，建請市府重新公開評選，符合公開透明的原則。

黃瀞瑩回鍋北市府，遭名嘴鍾年晃諷刺「不要懷疑柯市府的公開透明」；詹順貴也在臉書上痛批，奉行「嚴以律人，寬以待己」兩套標準的柯文哲，再次以「踐踏正當法律程序」、「用人唯私」告訴台灣人，他嘴中的「公開透明」，只是用來熏人的屁話。

北市府副發言人戴于文昨天指出，其實總共開兩個研究員職缺，一個是4日公布、6日截止；另一個是7日公告、10日截止。如此簡單的事實，卻被特定人士混為一談，消息未經查證，即在網路散播，故意顛倒是非。

對於「二者不同職缺」，徐巧芯指出，一為4日至6日公告，但她瀏覽市府市政公告最新消息，從2月4日至6日，遍尋不著秘書處謂之相關徵才公告，甚或秘書處網頁徵才資訊亦僅見「媒體事務組聘用主任研究員」及「副市長辦公室聘用主任研究員」職缺。

另外，秘書處「媒體事務組聘用主任研究員」徵才資訊更新時間為109-02-07 21:13，網上公告期間為上網日起至 109年2月 10日，未料 109-02-08 16:52 秘書處竟公布「媒體事務組聘用主任研究員」錄取人員名單；經查，秘書處人事室覆悉，2月 4日至 6日徵才資訊時間已屆，方行下架徵才訊息。

徐巧芯認為，秘書處徵才資訊屆期自動下架，不利民眾檢視資訊，為重大瑕疵，易使民眾致生誤解；另，據1月23 日媒體報導，「學姐」黃瀞瑩年後回鍋市府，但當時未經公開徵選即具消息指出其將回任市府團隊，顯見「因人設事」端倪。

她建議，未來不應於徵才資訊屆臨後，即撤相關資訊，應使民眾續後得予依循暨相互比對，免其不必要誤會；若市府公開徵才資訊皆預先內定，恐影響真正優秀人才加入之願，謂之徵才資訊，已然「徒負虛名」，亦對其他應聘者不公平，為弭平爭議，她建請市府重新公開評選，俾利符合公開透明之原則。

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