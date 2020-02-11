不做細漢仔！盧秀燕拒國美二館 台中州廳續當辦公廳舍

台中市長盧秀燕今早表示，台中州廳爭取前瞻預算整建，因為地方反對無償撥給中央作為國美館二館，未來整建完成後「我不會把州廳交出去、當國美二館『做人細漢仔』」，未來要繼續保留當辦公廳舍，也會有文化展演與會議空間。

台中州廳為國定古蹟，與總統府（總督府）等同屬日本建築師森山森之助設計，原本為台中市政府所在，後來市府搬遷到新市政大樓後，由台中市環保局、都發局進駐辦公，一旁的原台中市議員由交通局進駐。

台中市在106年爭取中央前瞻基礎建設預算重新整修，總計6.3億元，中央出資3.8億元、地方出資2.5億元，前市長林佳龍在107年與文化部長鄭麗君簽署合作意向書，整建後的台中州廳將作為國美館二館，展出美國順天美術館捐贈的館藏，並擴大將周邊建築群整體規畫。

盧秀燕上任後，地方連署反對將台中州廳作為國美二館。盧秀燕今早在市政會議表示，州廳是無價之寶，與總統府是同等級的建築資產，地方反對無償給中央、「還要當國美館二館當人『細漢仔』」，「我不會把州廳交出去」，要維護台中市市產。

盧秀燕說，未來台中州廳整建完成後，原本進駐的環保局、都發局都會搬回去繼續辦公，也會保留文化展演、會議空間，更重要的有公務員進駐，市府就會對外開放，民眾要來參觀、拍婚紗照、打卡，都不會受到限制。

台中市文化局長張大春說，去年11月口頭透過國美館，向文化部表達反對中央撥用的態度，台中州廳的整建預算在106年核定，後來簽署的合作意向書沒有拘束力，也不影響整建預算，預計5月修復工程會全面啟動，預計111年底完成。