聽新聞
test
0:00 / 0:00
領務局：菲律賓片面決定禁台入境 駐菲代表處前往協助
外交部領務局今發新聞稿表示，菲律賓衛生部於2020年2月10日片面決定，為因應武漢病毒疫情，將對中國及香港、澳門及台灣實施旅遊禁令，並禁止菲籍人士來台，目前已陸續有我國人於入境菲國機場受阻，部分國人已搭乘原班機返國，我駐菲律賓代表處已立即派員前往機場協助。
外交部領務局指出，外交部已指示駐菲律賓代表處會同菲國駐台辦事處（MECO）積極進洽該國總統府、外交部等相關機關，全力交涉促請菲國政府儘速改正此一錯誤決定。
外交部提醒國人，近期倘須赴菲律賓商旅，請務必先聯繫航空公司確認航班，並注意菲國駐台辦事處及本部發布的最新消息，相關資訊亦可洽詢菲國駐台辦事處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言