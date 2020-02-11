領務局：菲律賓片面決定禁台入境 駐菲代表處前往協助

外交部領務局今發新聞稿表示，菲律賓衛生部於2020年2月10日片面決定，為因應武漢病毒疫情，將對中國及香港、澳門及台灣實施旅遊禁令，並禁止菲籍人士來台，目前已陸續有我國人於入境菲國機場受阻，部分國人已搭乘原班機返國，我駐菲律賓代表處已立即派員前往機場協助。

外交部領務局指出，外交部已指示駐菲律賓代表處會同菲國駐台辦事處（MECO）積極進洽該國總統府、外交部等相關機關，全力交涉促請菲國政府儘速改正此一錯誤決定。

外交部提醒國人，近期倘須赴菲律賓商旅，請務必先聯繫航空公司確認航班，並注意菲國駐台辦事處及本部發布的最新消息，相關資訊亦可洽詢菲國駐台辦事處。