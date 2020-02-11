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菲律賓禁台人入境 時力：中國打壓 民眾黨：譴責

聯合報 / 記者林麗玉╱台北即時報導
菲律賓昨晚緊急公告禁止台灣旅客入境。民眾黨立院黨團副總召張其祿(右一)表示，對於關乎健康的疫情被政治化處理，黨團給予嚴厲譴責。記者／林麗玉攝影

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情擴散，菲律賓昨晚緊急公告禁止台灣旅客入境。民眾黨立院黨團表示，對於關乎健康的疫情被政治化處理，黨團給予嚴厲譴責。時代力量立院黨團則表示，中國打壓無所不在，這也是其中一例。

民眾黨團副總召張其祿表示，新冠肺炎疫情關乎全球人民的健康福祉，但菲律賓卻將防疫政治化，民眾黨給予嚴厲譴責。

時代力量黨團總召邱顯智說，台灣一直以來面對的國際現實就是這麼為難，台灣應該讓全世界知道，台灣是台灣，不是中國的一部分，台灣民眾也應該認知這是嚴重問題，尤其過去不管是台灣加入聯合國協進會，或東奧正名等運動，國人都應該給予肯定。

菲律賓昨晚緊急公告禁止台灣旅客入境。時代力量立院黨團總召邱顯智(左二)表示，中國打壓無所不在，這是其中一例。記者／林麗玉攝影

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