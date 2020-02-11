菲律賓禁台人入境 時力：中國打壓 民眾黨：譴責

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情擴散，菲律賓昨晚緊急公告禁止台灣旅客入境。民眾黨立院黨團表示，對於關乎健康的疫情被政治化處理，黨團給予嚴厲譴責。時代力量立院黨團則表示，中國打壓無所不在，這也是其中一例。

民眾黨團副總召張其祿表示，新冠肺炎疫情關乎全球人民的健康福祉，但菲律賓卻將防疫政治化，民眾黨給予嚴厲譴責。