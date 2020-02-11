江啟臣籲全力助韓國瑜 鄭照新：跟罷不罷韓無關

角逐國民黨主席的立委江啟臣接受媒體專訪說，罷韓行動雖是公民權展現，但作為一個政黨，當黨員同志面臨困難時，必須全力協助他度過難關。對此，高雄市新聞局長鄭照新說，上午有跟江辦公室接觸確認江話裡的真意，江的真意是要協助國民黨執政縣市首長，不論是在人才的在地化增補，或議題上的合作、中央跟地方經費的爭取，都能協助全國的國民黨執政縣市首長，跟罷不罷韓沒有關係。

江啟臣受訪說，罷免高雄市長韓國瑜行動，雖是公民權的展現，但作為一個政黨，當黨員同志面臨困難時，必須全力協助他度過難關，除了黨務系統，立院黨團在法案、政策及預算上，也會多方協助高雄市。

鄭照新上午受訪說，今上午有特別跟江啟臣委員辦公室確認過江話裡的真意，江的真意是希望大家能夠協助國民黨執政縣市首長，不論是在人才的在地化增補，無論是在議題上面的合作、中央跟地方經費的爭取，都能夠協助全國的國民黨執政縣市首長，所以跟罷不罷韓其實沒有關係。

鄭照新說，無論是誰提出，都歡迎這樣的想法，讓地方的執政能夠更加的有效率，讓全國的民眾能夠看到這個地方執政縣市，做好市政的決心跟效果。