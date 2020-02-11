時代力量再提公益揭弊保護法 促立專法保護揭發人

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情延燒，日前有台商沒做自我健康管理遭員工檢舉，但員工卻反遭開除。時代力量黨團今天提出新會期首個優先法案「公益揭弊保護法」草案，黨團總召邱顯智說，現行法制無法鼓勵揭弊者，時代力量所提的揭弊者草案，將公私部門揭弊都納入保護；另外也提出懲罰性賠償金、契約終止權、揭發獎金等。

時代力量黨團今天邀揭弊者戴立紳等人舉行記者會，並提案「公益揭弊保護法」草案。總召邱顯智說，時代力量黨團2017年就曾提出揭弊者保護法，新會期提案的公益揭發保護法有七大特色，包括制定專法保護揭發人，並鼓勵知悉刑事不法及重大行政不法之人，勇於揭發；另外公私部門揭發都納入保護；草案也將揭發人不區分身份，縱使非內部人揭發，也受保護。

另外，為了鼓勵公務員勇於揭發，時代力量公益揭發保護法草案保障公務員其免職後，可申請再任公職之權益草案，受理揭發單位除檢調外，也增加民意機關、媒體受理揭發；並訂定最高三倍之懲罰性損害賠償金、及勞工契約終止與資遣費請求權，並將檢舉獎金入法。

時力立委陳椒華也表示，社會需要更多的揭弊者，才能有效達到汙染改善及食品安全，但因為目前揭弊者保護法尚未立法，就曾發生有地方政府環保局帶被檢舉廠商去恐嚇揭弊者，讓許多人不敢揭弊、感到恐慌。陳表示，儘管目前「食品安全管理法」、「廢棄物清理法」、「水汙染防治法」、「森林法」都有揭弊者的相關條款，但因沒有專法，不同法規在保護對象、適用情事都不同，難以保護揭弊者。

時力立委王婉諭說，為了落實王公平正義，這次推動公益揭發保護法立法，除了公部門外，也立法保護私部門的揭弊者。因揭弊卻喪失公務員資格的戴立紳表示，去年揭弊者保護法已經送進二讀，但很可惜沒有立法通過，希望新會期可以盡快立法，並能將之前的揭弊者也保護到。