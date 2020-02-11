居家隔離防疫假 民眾黨主張就保法等修法發津貼

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情延燒，民眾黨立院黨團總召賴香伶今天表示，民眾黨團不會提整套紓困特別條例版本，但針對防疫照顧假、居家隔離民眾，民眾黨將提案修「性別工作平等法」及「就業保險法」，給予6成薪資的生活津貼。另外針對首當其衝的產業衝擊，經濟部應儘速針對中小企業成立單一窗口服務。

行政院預計周四通過紓困措施與振興方案，國民黨團已提出紓困特別條例版本，民眾黨團今天則提出三點訴求，包括防疫紓困應採追加預算，不排擠原有預算又可有效監督；另外檢疫隔離及照顧者，需發給津貼，並積極研擬入法；針對企業的產業紓困，應該以中小企業為主。

賴香伶提到，民眾黨團14號將與國民黨團會面，也將針對相關修法交換意見，但民眾黨團認為，防疫照顧假及居家隔離檢疫不須用到公假，但原則就是不扣薪、不記曠職等不利處分。

副總召張其祿提到，新冠肺炎的經濟衝擊，目前交通部已提出44億元紓困方案，民眾黨認為，從原部內預算挪出，有可能排擠原有預算和既定工作執行，但若行政院以特別預算支應，又會規避國會監督，應以追加預算方式處理紓困，既不會排擠元預算，又可以接受國會監督。

賴香伶說，防疫照顧假修法勢在必行，民眾黨主張應修「性別工作平等法」第20條、就業保險法第10條及第11條、第19條之3，新增「家庭照顧假生活津貼」、「以被保險人請家庭照顧假之前一年就業保險平均薪資數額百分之60計算，期間按日發給生活津貼。」

邱臣遠說，目前觀光旅遊、服務業已經受到相當大的經濟衝擊，接下來還有中小企業、製造業將受影響，加上後續大陸的供應鏈影響層面廣，經濟部中小企業處應盡快成立單一窗口輔導、協助企業問題，企業的紓困應該以中小企業為主。