行政院中辦冷衙門執行長很熱門 綠營派系積極推人卡位

行政院中部聯合服務中心執行長方昇茂屆齡退休，執行長一職空缺，綠營派系競爭激烈，目前傳出可能人選有前立委洪慈庸、民進黨台中市黨部主委何明杰、市黨部前主委劉文欽丶現任副執行長湯火聖或吳宜臻直升。

中辦執行長負責中部地區行政協調窗口，不過有的酬庸性質濃厚，另也有執行長負起各項大選操盤手，都由民進黨籍及黨內輩分較高丶實際戰功人士出任，重點是否要有主要派系支持，且與中部縣市關係密切。

行政院中部聯合服務中心是2003年陳水扁擔任總統時增設的機關，設執行長1人及2位副執行長、4位秘書，其他人員都是向行政院各部門借調。

國民黨曾任執行長包括前立委陳志彬丶侯惠仙與台中市前議員唐國泰。

民進黨有前台中縣長廖永來，前立委林豐喜，剛屆退的方昇茂是台中市前市府顧問，也是正國會選舉操盤手。

行政院中部辦公室執行長目前是民進黨各派系積極卡位。

最近傳出前立委洪慈庸及民進黨黨部主委何明杰丶前市黨部主委劉文欽都是可能的人選。