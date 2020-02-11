外交部：菲律賓衛生部門片面政治決定 讓人遺憾

新型冠狀肺炎(武漢肺炎)疫情延燒，菲律賓昨夜將我國比照中港澳，列為禁止入境對象。外交部發言人歐江安表示，菲律賓各部門平行間未作完整溝通，衛生部門即片面做出決定，招致國人入境受到阻礙，讓人遺憾。我國正積極與菲國溝通交涉，希望促使菲方盡速變更這項片面決定。

菲律賓衛生部副部長杜明戈(Eric Domingo)10日在記者會中表示，為遵循「一個中國」政策，台灣也列為禁止入境對象。菲律賓駐台代表處主席Angelito Banayo為此致外交部亞太司長葛葆萱，澄清杜明戈的說詞是基於世界衛生組織(WHO)的政治分類，並非菲國的正式立場，移民單位實務上並未禁止台灣人入境，並為菲國方面混淆發言致歉。但夜間菲律賓民航局發出緊急公告禁止入境通報，地區涵蓋台灣。

歐江安上午在外交部例行記者會說明，菲律賓行政部門分屬不同系統，外交部透過對方總統府系統獲知的消息，並未要將台灣列入管制對象，但是衛生部門的政治性決定，將我們納入並直接通知民航局。菲律賓行政部門間未完整溝通，衛生部片面決定，即刻且嚴格執行，這份禁令招致國人入境受到阻礙，讓人非常遺憾。

歐江安表示，我國駐菲代表處已經會同菲律賓駐台代表處，正積極與菲律賓溝通交涉，包括菲國總統府、外交部等全面接洽，告知對方我們並不屬於中國疫區，對新冠肺炎疫情掌握良好，希望菲方盡速更改片面決定。菲律賓政府已經充分了解我方立場，但解除禁令需要透過內閣會議討論，外交部會持續與菲國溝通。

被問及菲律賓的決策是否有中方因素，歐江安表示，中國的陰影一直都存在，菲律賓衛生部公告一開始便明白提到一個中國政策，中國的因素明顯。外交部不便揣測菲律賓不同部會之間片面做出決策背後的原因，會持續與菲律賓溝通，希望菲律賓內閣會議可以更改這項決策。

歐江安表示，因禁令無法入境菲律賓的國人，已有部分返回台灣，但目前仍有100多人滯留菲律賓，我國駐菲律賓代表處會視滯留菲律賓的國人需求，提供必要協助。

至於義大利禁止我國入境部分，歐江安表示，雖然義大利政府後來釋出善意，同意我空機前往接回國人的暫時性措施，我國政府仍在持續交涉中，希望義大利早日取消這項錯誤決定。外交部也通令外館，向駐在國政府說明，台灣不是中國一部分，不是新冠肺炎疫區。