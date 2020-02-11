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外交部：菲律賓衛生部門片面政治決定 讓人遺憾

聯合報 / 記者蔡佩芳/台北即時報導
外交部發言人歐江安上午在外交部記者會中說明菲律賓禁止我國人入境的因應措施。記者蔡佩芳／攝影

新型冠狀肺炎(武漢肺炎)疫情延燒，菲律賓昨夜將我國比照中港澳，列為禁止入境對象。外交部發言人歐江安表示，菲律賓各部門平行間未作完整溝通，衛生部門即片面做出決定，招致國人入境受到阻礙，讓人遺憾。我國正積極與菲國溝通交涉，希望促使菲方盡速變更這項片面決定。

菲律賓衛生部副部長杜明戈(Eric Domingo)10日在記者會中表示，為遵循「一個中國」政策，台灣也列為禁止入境對象。菲律賓駐台代表處主席Angelito Banayo為此致外交部亞太司長葛葆萱，澄清杜明戈的說詞是基於世界衛生組織(WHO)的政治分類，並非菲國的正式立場，移民單位實務上並未禁止台灣人入境，並為菲國方面混淆發言致歉。但夜間菲律賓民航局發出緊急公告禁止入境通報，地區涵蓋台灣。

歐江安上午在外交部例行記者會說明，菲律賓行政部門分屬不同系統，外交部透過對方總統府系統獲知的消息，並未要將台灣列入管制對象，但是衛生部門的政治性決定，將我們納入並直接通知民航局。菲律賓行政部門間未完整溝通，衛生部片面決定，即刻且嚴格執行，這份禁令招致國人入境受到阻礙，讓人非常遺憾。

歐江安表示，我國駐菲代表處已經會同菲律賓駐台代表處，正積極與菲律賓溝通交涉，包括菲國總統府、外交部等全面接洽，告知對方我們並不屬於中國疫區，對新冠肺炎疫情掌握良好，希望菲方盡速更改片面決定。菲律賓政府已經充分了解我方立場，但解除禁令需要透過內閣會議討論，外交部會持續與菲國溝通。

被問及菲律賓的決策是否有中方因素，歐江安表示，中國的陰影一直都存在，菲律賓衛生部公告一開始便明白提到一個中國政策，中國的因素明顯。外交部不便揣測菲律賓不同部會之間片面做出決策背後的原因，會持續與菲律賓溝通，希望菲律賓內閣會議可以更改這項決策。

歐江安表示，因禁令無法入境菲律賓的國人，已有部分返回台灣，但目前仍有100多人滯留菲律賓，我國駐菲律賓代表處會視滯留菲律賓的國人需求，提供必要協助。

至於義大利禁止我國入境部分，歐江安表示，雖然義大利政府後來釋出善意，同意我空機前往接回國人的暫時性措施，我國政府仍在持續交涉中，希望義大利早日取消這項錯誤決定。外交部也通令外館，向駐在國政府說明，台灣不是中國一部分，不是新冠肺炎疫區。

菲律賓 外交部
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