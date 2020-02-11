以Taipei名義線上參與WHO 邱顯智：屈從中共不能接受

台灣將以「Taipei」名義，「線上」參與方式與會WHO。時代力量立院黨團總召邱顯智說，WHO一直屈從中共，名稱一改再改我方不能接受，邱說，在這狀況下，台灣更要努力，讓支持我們的國際友人例如美國，可以幫台灣講話。民眾黨團總召賴香伶則表示，「名稱的部分，如果能有台灣是最好的。」

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情擴散，世界衛生組織（WHO）為加快對武漢肺炎研究，11、12日於瑞士日內瓦舉行專家技術會議，邀請全球400位專家參與，台灣將以「Taipei」名義，以「線上」參與方式與會。

邱顯智說，華航班機日前被義大利拒絕入境等例子，代表國際社會不斷往中國傾斜，台灣要更堅持自己的立場，「台灣就是台灣」，尤其在這狀況下，台灣要更努力，不管是任何國際組織都要很努力去參加，並努力讓支持我們的國際友人，幫台灣講話。

邱顯智也提到，民間團體倡議台灣加入聯合國協進會，以台灣名義加入聯合國等周邊組織或其他國際組織，應該要成為台灣內部的共識，邱提到，日前準副總統賴清德去美國參加全美早餐會，就是台美關係很重要的突破。