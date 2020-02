朱立倫投書外交官雜誌：台灣不應因中國動向被WHO排除

「新冠肺炎(武漢肺炎)」延燒中,我國卻仍被排除在WHO體制之外,前新北市長朱立倫日前投書「外交家」雜誌(The Diplomat)指出,全球都在對抗疫情的同時,台灣卻被排除在WHO之外,但這樣不僅台灣人民的健康權益將面臨風險,也將是全球醫界的損失。

朱立倫說,根據《CEOWORLD》雜誌2019年的《醫療保健指數》統計,台灣擁有世界上最好的醫療保健系統,尤其是全民健保系統令到訪的世界各地健康專家和官員都感到敬佩。

朱立倫提出台灣應加入WHO的兩個理由,第一,若非WHO成員,代表台灣無法透過WHO的國際關注的突發公共衛生事件系統了解最新的疫情信息,但若無法透過這系統快速準確地交換訊息,那麼台灣和世界都將面臨風險;第二,台灣將是世界醫療衛生界的貢獻者,非但在SARS期間已有防疫經驗,也是防範流感的佼佼者,更因為地理位置接近中國大陸,將承受中國防疫的成敗。

朱立倫呼籲,北京應停止將台灣排除在WHO之外的政治行動,政治爭端阻礙民生問題並不明智,也是錯誤和不公正的,同時損害台灣與中國大陸人與人之間的關係。

布魯金斯學會學者,布魯金斯研究院學者、前美國在台協會理事主席卜睿哲(Richard Bush)曾指出,如果2300萬台灣人無法從世衛組織工作受益,就很難真的稱它為「世界」衛生組織,朱立倫也贊同這說法表示,台灣是世界不可分割的一部分,不應因中國的政治動向而被排除在外。

朱立倫說,WHO將台灣拒之門外除可能造成防疫漏洞,也偏離世界衛生組織的使命,因此呼籲世界衛生組織給予台灣觀察員地位,並呼籲WHO承認中國對台灣沒有管轄權或治理權(PRC does not have jurisdiction nor governance power over Taiwan),不僅應授予台灣會員資格,也應消除不能反映現實的內部規則。

最後,朱立倫表示,台灣在國際間有著友好和愛好和平的美譽,也一直是負責任的國際夥伴,感謝我國美國國會友人、加拿大總理杜魯多和日本首相安倍晉三的支持,台灣將繼續努力進行國際醫療保健,加入WHO也能做更多的事情,該是WHO拋棄政治並思考什麼對世界健康有益的時候了。

投書全文: