朱立倫投書外交官雜誌：台灣不應因中國動向被WHO排除
「新冠肺炎(武漢肺炎)」延燒中，我國卻仍被排除在WHO體制之外，前新北市長朱立倫日前投書｢外交家｣雜誌（The Diplomat）指出，全球都在對抗疫情的同時，台灣卻被排除在WHO之外，但這樣不僅台灣人民的健康權益將面臨風險，也將是全球醫界的損失。
朱立倫說，根據《CEOWORLD》雜誌2019年的《醫療保健指數》統計，台灣擁有世界上最好的醫療保健系統，尤其是全民健保系統令到訪的世界各地健康專家和官員都感到敬佩。
朱立倫提出台灣應加入WHO的兩個理由，第一，若非WHO成員，代表台灣無法透過WHO的國際關注的突發公共衛生事件系統了解最新的疫情信息，但若無法透過這系統快速準確地交換訊息，那麼台灣和世界都將面臨風險；第二，台灣將是世界醫療衛生界的貢獻者，非但在SARS期間已有防疫經驗，也是防範流感的佼佼者，更因為地理位置接近中國大陸，將承受中國防疫的成敗。
朱立倫呼籲，北京應停止將台灣排除在WHO之外的政治行動，政治爭端阻礙民生問題並不明智，也是錯誤和不公正的，同時損害台灣與中國大陸人與人之間的關係。
布魯金斯學會學者，布魯金斯研究院學者、前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）曾指出，如果2300萬台灣人無法從世衛組織工作受益，就很難真的稱它為「世界」衛生組織，朱立倫也贊同這說法表示，台灣是世界不可分割的一部分，不應因中國的政治動向而被排除在外。
朱立倫說，WHO將台灣拒之門外除可能造成防疫漏洞，也偏離世界衛生組織的使命，因此呼籲世界衛生組織給予台灣觀察員地位，並呼籲WHO承認中國對台灣沒有管轄權或治理權（PRC does not have jurisdiction nor governance power over Taiwan），不僅應授予台灣會員資格，也應消除不能反映現實的內部規則。
最後，朱立倫表示，台灣在國際間有著友好和愛好和平的美譽，也一直是負責任的國際夥伴，感謝我國美國國會友人、加拿大總理杜魯多和日本首相安倍晉三的支持，台灣將繼續努力進行國際醫療保健，加入WHO也能做更多的事情，該是WHO拋棄政治並思考什麼對世界健康有益的時候了。
投書全文：
【世界可以從台灣的世衛組織參與中受益】
-若台灣從WHO中缺席，台灣人民的健康跟全球都會面臨更大的風險-
世界正面臨嚴峻的新冠病毒疫情，目前已經造成900多人死亡，超過40,000人被感染，其中絕大多數病例發生在中國大陸。世界各地的醫學專家和政府機構正在共同努力，阻止致命病毒的傳播，而國際上疫情防治主責機構就是世界衛生組織（WHO）。
不幸的是，台灣卻被排除在世衛組織的參與之外。只要台灣不在世衛組織之內，不僅台灣人民的健康將面臨風險，全世界在醫療技術、疫情防堵上，也面臨重大損失。
根據《 CEOWORLD》雜誌醫療保健指數（Health Care Index）的排名，台灣擁有全球最好的醫療體系，排名世界第一。台灣的健康保險系統和電子病歷系統，都讓訪問台灣的全球公衛醫療官員及專家學者驚艷。
世衛組織在新冠病毒爆發期間，仍將台灣排除在外，是不明智的。台灣有兩個主要的理由加入WHO，其一，因為不是WHO成員，將沒辦法獲知各種突發的最新疫情訊息。若不能快速、準確的交換訊息，可能會產生防疫漏洞，對台灣跟全世界都造成極大的風險。同時，也是對台灣健康醫療人權的侵害。
其二，台灣可以為國際社會做出巨大的貢獻。在2002-2003年間，SARS爆發期間，台灣所累積的深厚防疫經驗，亦是全球醫學知識的領導者。況且，台灣地理位置上緊鄰疫情爆發地中國大陸，有任何緊急情況，台灣都是防治的第一線，更可能是疫情擴散第一線的受害者。
我必須嚴正呼籲北京當局停止採用政治手段，將台灣排除在世衛組織的參與之外。讓政治爭端阻礙民生問題不明智，也是錯誤和不公正的，同時損害台灣與中國大陸人與人之間的關係。
我的好友，布魯金斯研究院學者、前美國在台協會理事主席卜睿哲明確表示，如果沒有台灣的參與，世界衛生組織將是一個不代表世界的衛生組織。台灣是世界不可分割的一部分，不能因中國的政治動向而被排除在外。
世衛組織的使命是倡導和促進解決健康危機的全球行動，支持實現與健康有關的千年發展目標和全民健康。將台灣排除將偏離世衛組織的設立宗旨。
我呼籲世界衛生組織應立即恢復台灣觀察員地位。過去，台灣從2009年起被授予WHO觀察員地位，但因北京反對而終止。我要呼籲WHO承認中國對台灣沒有管轄權與治理權。同時，世界衛生組織不僅應授予台灣會員資格，而且應消除不能反映現實的內部規則──在與台灣有關的事務上受轄於北京當局。
台灣一向有友好、愛好和平的國家聲譽，也一直是國際社會上負責任的一員。我特別感謝幫我國發聲的友邦，包括美國國會友人、加拿大總理杜魯多和日本首相安倍晉三的支持。台灣將繼續在國際醫療保健領域努力，加入WHO也能做出更多貢獻。世衛組織應該秉著其人道精神，揚棄政治考量，思考對世界有益的作為。
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