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菲律賓禁令包含台灣 綠委：非常遺憾與不解

聯合報 / 記者周佑政／台北即時報導
菲律賓政府昨天深夜臨時宣布，為因應「新型冠狀病毒」疫情擴散，根據一中原則，禁止台灣地區居民入境，菲律賓亞洲航空昨天飛長灘島的班機上的我國居民，上午被原機遣返。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，菲律賓昨晚將台灣列為禁止入境名單，民進黨立委鍾佳濱表示，肺炎疫情造成中國周邊國家大為緊張，紛紛採取自保措施可以理解。菲律賓是基於北京的「一中原則」，或因台灣也有確診個案，而將台灣列為與中港澳同樣等級，目前不得而知。但菲律賓卻忽視台灣在醫療或這次防疫的卓越水準，「讓我們感到非常遺憾與不解」。

鍾佳濱說，菲律賓與台灣交流密切，尤其很多菲律賓移工來台工作，「他們的簽證總不會是北京發的」，對於菲律賓禁止我國旅客入境，他要打上大問號。

鍾佳濱表示，長期以來由於中國大陸的「一中原則」，因此跟中國交往密切的國家，深受中國片面說法的影響，台灣則深受其害，「我們點滴在心」。

鍾佳濱說，「與其讓其他國家誤解台灣，不如要努力讓各國理解台灣」。長期而言，要讓台灣的醫療水準與對公衛的努力貢獻，被世界看見，仍必須透過世界衛生組織（WHO）等國際參與方式，這也是目前政府持續努力的方向。

時代力量立委邱顯智表示，台灣因名稱問題陷入為難處境，大家搞不清楚台灣、中國是什麼關係，尤其在武漢肺炎情況下，又有混淆很麻煩。武漢肺炎關係到國際政治、外交，此刻如何讓世界知道，台灣不是中國一部分很重要。

菲律賓政府昨天深夜臨時宣布，為因應「新型冠狀病毒」疫情擴散，根據一中原則，禁止台灣地區居民入境，菲律賓亞洲航空昨天飛長灘島的班機上的我國居民，上午被原機遣返。記者鄭超文／攝影

武漢肺炎 菲律賓 鍾佳濱
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