大仙寺仁王息災祈福大法會 賴清德黃偉哲祈降疫情

中國佛教會今上午在台南白河大仙寺辦理109年仁王息災祈福大法會」，近2000人與會，副總統當選人賴清德、台南市長黃偉哲也出席，祈求當前「新冠肺炎（武漢肺炎）」能早日降溫，讓百姓安心。

大仙寺說，仁王護國息災祈福法會啓建溯自隋唐時代，歷經1300多年，自有其慈悲濟世的大願力，主旨在於祈求諸佛護佑仁王政躬康泰、國家人民消災免難。中國佛教會遷台以來，自民國62年起每年皆舉辦仁王護國息災祈福大法會，由各縣市佛教會輪流舉辦，為佛教界年度最大盛事，今年在大仙寺舉行。

而現場來自來自各縣市的在家修德居士以及佛教界長老近2000多人參與，不受新冠肺炎影響。台南市白河警分局也派出不少警力協助沿途交通疏導。

上午大法會以祈千萬甚深經咒消弭新型冠狀病毒為主旨，來自各地的法師、信眾持誦千萬經咒與佛號，迴向全球及受災民眾，希望以佛菩薩的慈悲願力化解世間的苦厄。