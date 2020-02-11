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大仙寺仁王息災祈福大法會 賴清德黃偉哲祈降疫情

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
法會會場氣氛莊嚴，與會者一起祈福，希望疫情早日降溫。記者謝進盛／攝影

中國佛教會今上午在台南白河大仙寺辦理109年仁王息災祈福大法會」，近2000人與會，副總統當選人賴清德、台南市長黃偉哲也出席，祈求當前「新冠肺炎（武漢肺炎）」能早日降溫，讓百姓安心。

大仙寺說，仁王護國息災祈福法會啓建溯自隋唐時代，歷經1300多年，自有其慈悲濟世的大願力，主旨在於祈求諸佛護佑仁王政躬康泰、國家人民消災免難。中國佛教會遷台以來，自民國62年起每年皆舉辦仁王護國息災祈福大法會，由各縣市佛教會輪流舉辦，為佛教界年度最大盛事，今年在大仙寺舉行。

而現場來自來自各縣市的在家修德居士以及佛教界長老近2000多人參與，不受新冠肺炎影響。台南市白河警分局也派出不少警力協助沿途交通疏導。

上午大法會以祈千萬甚深經咒消弭新型冠狀病毒為主旨，來自各地的法師、信眾持誦千萬經咒與佛號，迴向全球及受災民眾，希望以佛菩薩的慈悲願力化解世間的苦厄。

中國佛教會理事長浄耀法師說，今年正值鼠年，發生疫情在豬年之時，當12輪一年交替之時，靜動之間定有衝擊，容易有災難產生，而以佛教角度來說此為眾生業力所造成的，若人類不希望召感災難業力，則應不造殺生的共業，心存悲憫之心，改變飲食習慣，提倡愛地球、敬生命的健康素食，則可轉換怨恨為祥和之氣。 他呼籲各界，不論信仰宗教為何，盼共為眾生祈福祝禱，人人皆以善念安住正念，早日化解新型冠狀病毒疫情肆虐。

台南市長黃偉哲（中）出席大仙寺仁王息災祈福大法會。記者謝進盛／攝影
副總統當選人賴清德雙手合十進場。記者謝進盛／翻攝

佛教 武漢肺炎 疫情
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