聽新聞
test
0:00 / 0:00
大仙寺仁王息災祈福大法會 賴清德黃偉哲祈降疫情
中國佛教會今上午在台南白河大仙寺辦理109年仁王息災祈福大法會」，近2000人與會，副總統當選人賴清德、台南市長黃偉哲也出席，祈求當前「新冠肺炎（武漢肺炎）」能早日降溫，讓百姓安心。
大仙寺說，仁王護國息災祈福法會啓建溯自隋唐時代，歷經1300多年，自有其慈悲濟世的大願力，主旨在於祈求諸佛護佑仁王政躬康泰、國家人民消災免難。中國佛教會遷台以來，自民國62年起每年皆舉辦仁王護國息災祈福大法會，由各縣市佛教會輪流舉辦，為佛教界年度最大盛事，今年在大仙寺舉行。
而現場來自來自各縣市的在家修德居士以及佛教界長老近2000多人參與，不受新冠肺炎影響。台南市白河警分局也派出不少警力協助沿途交通疏導。
上午大法會以祈千萬甚深經咒消弭新型冠狀病毒為主旨，來自各地的法師、信眾持誦千萬經咒與佛號，迴向全球及受災民眾，希望以佛菩薩的慈悲願力化解世間的苦厄。
中國佛教會理事長浄耀法師說，今年正值鼠年，發生疫情在豬年之時，當12輪一年交替之時，靜動之間定有衝擊，容易有災難產生，而以佛教角度來說此為眾生業力所造成的，若人類不希望召感災難業力，則應不造殺生的共業，心存悲憫之心，改變飲食習慣，提倡愛地球、敬生命的健康素食，則可轉換怨恨為祥和之氣。 他呼籲各界，不論信仰宗教為何，盼共為眾生祈福祝禱，人人皆以善念安住正念，早日化解新型冠狀病毒疫情肆虐。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言