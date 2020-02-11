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郝龍斌、江啟臣同批菲國粗暴 要求外交部嚴正抗議

聯合報 / 記者蔡佩芳/台北即時報導
國民黨黨主席補選，由立委江啟臣(左)與台北市前市長郝龍斌(右)競爭。 圖／聯合報系資料照片

菲律賓禁止台灣旅客入境，參與國民黨主席補選的立委江啟臣、國民黨前副主席郝龍斌同聲批評菲律賓作法粗暴，呼籲外交部向菲律賓表達嚴正抗議。

江啟臣過去多在外交國防委員會。他抨擊菲律賓的做法粗暴，對於我國旅客權益造成嚴重影響，且將我國視為對岸特別行政區，矮化我國主權，應該給予抗議，並立刻要求解除我國人禁止入境菲國的做法。

江啟臣表示，台灣目前疫情雖然緊張，但仍平穩，未有社區群聚感染出現，菲律賓卻將我國視為對岸特別行政區，同等禁止入境，否定我國在防疫工作上的努力，並且刻意矮化我國主權，無視中華民國是一個主權獨立國家的事實，令人遺憾。政府應該針對菲律賓的粗暴動作，提出相對應的作為。

郝龍斌表示，菲律賓深夜下令將台灣納入旅行禁令，甚至150名台籍旅客在菲國機場遭到滯留，求救無門，面對這麼離譜的事情，嚴重影響台灣旅客權益，更攸關國格與台灣的國際形象，外交部責無旁貸，應立即向菲國政府提出嚴正抗議，要求菲國政府立即收回成命；並提供國人必要協助。

從日前越南政府開始，部分國家片面宣布台灣比照中港澳列入旅遊禁令，甚至禁止台灣旅客入境，實在是極其荒謬。台灣防疫有成，即便兩岸往來密切，但我們的防疫工作依然嚴格執行，目前台灣的新冠肺炎病例僅18例，比日、韓還少，也沒有社區感染，顯見台灣在防疫的嚴謹和成效。

除了觀光旅遊之外，菲律賓和台灣一向是緊密的貿易夥伴，也有許多台商在菲律賓投資、生根，菲律賓更是這五年來新南向政策的重點國家，不但台商平時有來往台菲需要和權益，台菲之間也應該有足夠的友誼了解及互動。台灣駐菲代表處一定要提出嚴正抗議，並對台灣防疫的努力和成果作完整的說明。

郝龍斌指出，菲國政府所謂基於「一個中國」政策所提出的禁令，完全不符現況事實，事實上中國、香港、澳門與台灣之間，疫情狀況完全不同，如此粗暴地便宜行事，套用政治上的一中原則，已嚴重影響台灣的權益與中華民國國格，對台灣非常不公平。政府當然要全力向國際社會說明，捍衛我們的權益。

此外，身為最大在野黨的國民黨，此時此刻，當然應該在第一時間跳出來，捍衛中華民國的權益，並作為政府捍衛國格、維護國家權益的堅實後盾。

菲律賓 郝龍斌
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