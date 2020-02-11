菲律賓禁台灣人民入境 蘇貞昌：我們很冤枉

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，菲律賓宣布禁止台灣人民入境。行政院長蘇貞昌今天到中華郵政視察並慰勞郵差協助配送口罩，表示很多國家在「一中」的主張下，不了解台灣情況，讓台灣很冤枉。

蘇貞昌視察前接受媒體聯訪，有媒體問到，菲律賓禁止台灣人民入境，有沒有任何反制作為？蘇貞昌說，武漢肺炎疫情最嚴重，台灣除受疫情之害，也因「一中」主張，讓其他國家不了解，很冤枉。突然發生這樣事情，政府很關心，會幫助滯留同胞回國。也會增加溝通，希望兩國經過了解後，能恢復往來。

滯留武漢的台人也想回家，有媒體記者問到武漢包機進度。蘇貞昌說，第一台出了一些狀況，很遺憾，政府持續關心滯留台胞，且以弱勢優先、防疫優先。期許雙方有最好的溝通，解決人民的痛苦，讓人民需求最先得到處理為重。

除航班受影響，鑽石公主號郵輪確診人數增加，有台人寫信向蔡英文總統求救。蘇貞昌表示，有關這艘船，我們駐外代表處也和當事人取得聯絡，給予協助。