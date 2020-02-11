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信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

菲國禁公民來台 學者憂連帶影響周邊國對台灣認知

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
菲律賓昨天深夜公告禁止入境通報，台灣也涵蓋在地區內。圖／觀光業者提供

為因應新冠肺炎（武漢病毒）疫情擴散，菲律賓昨深夜公告禁止入境通報，台灣也涵蓋在地區內。業者指出，光是昨天就至少有四團一百多位台灣人出發前往菲律賓，現在恐回不來。觀光學者則指出，蔡政府上台之後推動新南向政策，菲律賓觀光客成長五倍，禁令將減少每月約五萬客源，觀光業雪上加霜。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，自從蔡英文總統上任之後推動新南向政策，菲律賓來台人數到去年已經突破50萬人次，且多數都是以觀光目的，菲律賓的禁令，影響很大。

黃正聰表示，菲律賓來台觀光人數每個月介於4到5萬之間，全年約50萬人次，目前以每年20%成長的速度，是我國極重要的入境市場，禁令影響觀光產值，並且會連帶影響周邊國家對台灣認知。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，昨天就有四團一百多個人可能被遣返回國。他說，菲國的禁令也會造成另一波觀光恐慌，現在旅客的心態就是盡量不出國，以免哪天又突然禁止我國入境，他認為這個跟上次越南的問題一樣，外交部應該要盡快解決。

黃正聰表示，菲律賓把台灣誤解為疫區，做了一個不是很明智的決定。他說，雖然台灣有案例，但個案都是跟大陸人民直接接觸造成，台灣沒有社區感染，對大陸端的防疫已經做得很徹底，應該是世界衛生組織（WHO）相關公告資訊讓他們產生誤解。

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