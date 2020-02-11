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藍主席補選／江啟臣評九二共識 郝龍斌提保障青年

聯合報 / 記者鄭媁／台北報導
國民黨黨主席補選，周三舉行政見發表會。左圖為立委江啟臣，右圖為國民黨前副主席郝龍斌。 圖／聯合報系資料照片

國民黨主席三月七日補選，明天舉行政見發表會。登記參選的立委江啟臣、前副主席郝龍斌頻拋改革主張，郝昨天再打青年政見，要讓年輕人有歷練機會，進入黨的決策體系。江則提「民主優勢、台灣優先」，作為兩岸交流原則。

郝龍斌表示，國民黨年輕化不應只是口號，而是要有具體作為，實踐由他開始，讓黨內年輕人真正擁有出頭機會；他提出三項政見，要給年輕人有適當歷練機會，進入黨的決策體系。首先是，保證青壯世代有民意基礎的公職幹部，在中央委員及中常委明訂保障名額比率。其次，讓年輕世代進入黨的決策體系成為領導骨幹；未來副主席及負責青年工作的黨副秘書長，由年輕人擔任；黨部一級主管一定會有青壯世代參與，比率無上限。第三則是黨公職從政同志聘用的年輕幹部，必須培養培訓做參選從政準備。

江啟臣昨與前立委許毓仁直播對談，他受訪時表示，明日政見會將說明，補選黨主席任內馬上啟動的改革工作，包括成立數位黨部、在地年輕人才蹲點、建立對美窗口等；對於外界批評的主要議題、路線論述，國民黨作為民主政黨，未來也將設立論壇展開討論、辯論，尋求內部共識，貼近社會民意。

針對兩岸議題，江啟臣主張，無論兩岸論述怎麼建立，都要堅守「民主優勢、台灣優先」兩大原則，這是執政黨絕不能犧牲、妥協的；兩岸最大的距離是民主自由，台灣應該積極推動中國走向民主自由的道路，兩岸才可能真正去談未來。

他指出，九二共識曾扮演功能性論述，在歷史上的確有重要作用，也擱置兩岸爭議。但如今北京和民進黨面臨攤牌局勢，一個想要一國兩制、一個想去除一中，自然讓「共識」走不下去。政黨最根本存在的理由，是幫人民解決問題，既然如此，「兩岸管你什麼共識，只要能幫人民解決問題的共識，才是共識。」國民黨應扮演好守護台灣利益的角色，現在提出什麼共識，意義不大。

國民黨 江啟臣 郝龍斌 九二共識 許毓仁 一國兩制 中常委
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