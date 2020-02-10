紓困立特別法？邱顯智：不能每次都用特別條例急就章

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊我國產業，行政院擬推出振興紓困方案，立法院國民黨團也提出紓困條例草案，希望以特別法方式紓困。對此，時代力量黨團總召邱顯智在臉書上表示，為了量身處理應對事宜，立法上可以先用暫行紓困條例先行處理，不過強調，常態化、法制化還是必需的。

邱顯智並指出，未來在紓困條例立法時，他會主張明定讓行政院或相關部會於某段期間內，提出檢討報告及災害防救法與傳染病防治法的修正草案，讓相關機制能夠法制化與常設化。

針對國民黨團提出「紓困條例草案」，邱顯智認為除了紓困條例，也該一併思考相關制度的法制化與常設化。面對紓困條例，他認為最重要的原則有兩個：

第一，在法制面，要把傳染病的產業補貼補助，防疫照顧假、居家隔離的公假與薪資補貼法制化、常設化，而不是每次都用特別條例急就章；第二，在執行面，按照移緩濟急的原則，就現有預算調度，如有不足才考慮特別預算。避免九二一、八八風災重建條例制定後，浮濫編列預算又執行不力的情形再度發生。

他指出，如果真的要立法，主要目的應該是在相關法律確有不足，並有必要排除部分特別法（如公共債務法、預算法）之限制，才需要在紓困條例中編列特別預算。

邱顯智表示，在歷經了九二一地震、SARS...等諸多災害後，我國法制已相當程度將先前所提出的暫行條例內容，轉化於災害防救法等法律之中。近年來各種災害的頻率、程度與發展速度，都顯示相關法制還有進一步常設化的必要，讓政府及時應對災害時，能有相應的法源依據。