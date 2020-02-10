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菅義偉：不會對鑽石公主號郵輪上每個人進行病毒檢測
美國CNN報導，日本內閣官房長官菅義偉10日表示，厚生勞動省不會對目前停靠在橫濱港隔離的鑽石公主號郵輪每位乘客和工作人員進行新冠肺炎（武漢肺炎）檢測。
菅義偉表示，要對船上每個人進行檢測太過困難，但是「政府會提供必要資訊，確保乘客和工作人員的健康及安全」。他也說，當局正對有發燒的人、80歲以上身體不適者以及和感染新冠肺炎旅客親密接觸的人進行檢測。
鑽石公主號郵輪10日新增65名新冠肺炎確診病例，目前該郵輪群聚感染病例累計達135例。
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