共機繞台 游錫堃引用「道德經」回應

共機連續兩天繞台引發關注，對此立法院長游錫堃表示，中共如果要奪台灣，就要多給台灣好處。但是現在看起來，中共用霸權這種方式等於不懂採用有效戰略，這樣是把台灣越推越遠，非常不智、不明智。

游錫堃今晚出席台灣管理學會理監事聯席會議，他會前受訪時引用老子「道德經」對此發表看法，他說，「將欲廢之，必固興之；將欲奪之，必固與之」，並批中共不懂東方文化有這樣的政治哲學。

蔡英文總統稍早則在臉書上表示，昨天和今天，中國軍機繞行台灣與鄰近國家周邊，國軍都全程監偵掌握，第一時間就派戰機應對。她要提醒中國政府，選擇在中國發生武漢肺炎疫情的時候做軍事動作，不但沒有意義，更沒有必要。中國政府該做的，是趕緊控制武漢肺炎疫情，才能緩解區域跟全球的緊張狀態。

蔡總統說，這陣子國軍除了如常維持戰訓，也投入國內的防疫工作。包括派遣人力支援口罩生產，或是出動化學兵群官兵協助飛機、船艦消毒，國軍弟兄姊妹都站在阻擋疫情的第一線。只要防疫工作有需要，國軍的支援任務就不會停止，「不論是堅守國防安全，還是參與防疫工作，我們對國軍有信心，更要向國軍致敬！」她也強調，國軍時時刻刻守護家園。