菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷擴散，據菲律賓媒體報導，菲律賓衛生部副部長杜明戈（Eric Domingo）10日表示，為了遵循「一個中國」政策，台灣也被列為禁止入境。不過外交部表示，據掌握資訊，媒體所報導菲律賓將台灣劃為中國疫區，並將台灣列入禁航名單的相關消息並非正確。

有外媒報導，菲國堅持「一個中國」政策，準備將台灣旅客納入禁止入境範圍內。不過外交部對此否認，強調相關消息並非正確。

【中央社／馬尼拉10日專電】

對於菲律賓衛生部官員今天說，台灣包括在對中國、香港、澳門的臨時旅遊禁令中，駐菲代表處表示，已與馬尼拉經濟文化辦事處確認，目前菲律賓未禁止曾赴台灣旅客入境。

由於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，菲律賓2日起對21天內曾入境或停留中國、香港及澳門地區的外籍人士，實施「臨時旅行禁令」，對象包括中國公民及所有經由中國到菲律賓的外國旅客。

對於台灣是否包括在禁令內，菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）今天在記者會上說：「既然我們對中國有臨時旅遊禁令，台灣也包括在內。」

但菲國媒體報導，衛生部另一名次長巴尤戈（Gerardo Bayugo）表示，是否包括台灣在旅遊禁令中「尚未最終定案」。

對此，中華民國駐菲代表處官員告訴中央社記者，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）已正式告知代表處，杜明戈的說法是他個人發言，不是菲律賓政府官方立場。

這名官員表示，截至目前，菲律賓未禁止曾赴台灣旅客入境。

不過，由於菲律賓禁止中港澳旅客與21天內到過中港澳的外籍旅客入境，10日起台灣旅客申請菲律賓紙本旅遊簽證需附21天內的出入境證明。

馬尼拉經濟文化辦事處也建議，台灣旅客赴菲前，向內政部移民署申請1個月內入出境日期地點紀錄，在入境菲律賓時備查。