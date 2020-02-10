禁台灣旅客入境 菲律賓衛生部：台灣是中國一部分

菲律賓每日詢問者報（Inquirer）報導，菲國衛生部副部長多明哥10日表示，台灣被納入菲律賓擴大的新冠肺炎（武漢肺炎）旅遊禁令。

多明哥解釋，菲國總統杜特蒂已決定禁止中國大陸、香港和澳門民眾入境，由於世界衛生組織（WHO）也遵守「一中原則」，因此菲國將台灣納入旅遊禁令。

多明哥在10日記者會表示：「如果看了WHO繪製的地圖和病例數，台灣被包含在中國內。所以，我們暫時禁止中國旅客入境，台灣也包含在內。」

他說，這項2日宣布的禁令，一開始有些混淆，但現在已開始執行。