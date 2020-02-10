聽新聞
test
0:00 / 0:00
禁台灣旅客入境 菲律賓衛生部：台灣是中國一部分
菲律賓每日詢問者報（Inquirer）報導，菲國衛生部副部長多明哥10日表示，台灣被納入菲律賓擴大的新冠肺炎（武漢肺炎）旅遊禁令。
多明哥解釋，菲國總統杜特蒂已決定禁止中國大陸、香港和澳門民眾入境，由於世界衛生組織（WHO）也遵守「一中原則」，因此菲國將台灣納入旅遊禁令。
多明哥在10日記者會表示：「如果看了WHO繪製的地圖和病例數，台灣被包含在中國內。所以，我們暫時禁止中國旅客入境，台灣也包含在內。」
他說，這項2日宣布的禁令，一開始有些混淆，但現在已開始執行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言