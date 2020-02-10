朝野各提紓困方案 蔡政府要先救觀光

疫情延燒衝擊台灣產業經濟，總統蔡英文10日在智慧城市論壇強調，「救急要快速、紓困要及時、振興要到位。」交通部長林佳龍則評估，觀光業損失金額可達1,200億元，5大紓困方案預算約44億元。國民黨團也針對津貼、防疫照顧假、特別預算及疫苗研發獎金等提出紓困草案。

行政院秘書長李孟諺10日舉行跨部會會議討論，以航空、觀光旅遊業等首當其衝，並以交通部職掌範圍為優先紓困項目，電子產業鏈等將持續觀察狀況。

行政院跨部會討論

行政院跨部會討論紓困振興方案，整體紓困範圍包含觀光、農、工業，但由於旅宿業者與航空業受到較大的衝擊，除了短期補貼等刺激之外，還會有人才升級培訓與觀光景點設施改善。行政院發言人Kolas Yotaka表示，這次的紓困方案範圍有觀光、農、工業，至於金額或是補助產業類別，由各部會評估盤點整合。

交通部長林佳龍表示，預估觀光業損失金額達1,200億元，5大紓困方案預算約44億元，補助範圍包括陸客團提早離境的損失、航空公司預付訂金等優先處理；補救措施分為「紓困」、「復甦」、「振興」3階段。也包括補貼旅行社團損失、補貼旅行業融資利息、減免航班因退票展延產生的費用、無薪假員工培訓費用。

行政院長蘇貞昌認為，對業界的紓困要及時快速，部分紓困方案需要法律授權，他指示研提特別條例，未來若有需要，進一步提出特別預算。未來觀光業的復甦，蘇貞昌要求各部門合作進行，包括觀光景點重整與交通設備，利用此段時間，進行包括小從無障礙設備的整修、大到封館整備。危機也是轉機，可趁此機會轉型。

國民黨團提6紓困案

國民黨《紓困暨獎勵暫行條例草案》包括：一、防疫人員執行防疫工作，導致感染致死亡或身心障礙者，政府應準用《災害防救法》予以給付或補償，並給予親屬生活津貼及教育補助。二、受疫情影響發生營運困難產業、醫療機構，政府應予以紓困、補貼稅費及展延貸款。三、明訂防疫照顧假要件，讓勞工能安心請假。

四、民眾因防疫必要須接受檢疫或隔離者，應給予公假及請領防疫津貼等權利，以避免民眾隱埋病情。五、編列500億元特別預算，讓行政機關有具體法源彈性調度紓困所需經費。第六、對於成功研發病毒疫苗並有效運用在台灣臨床的團隊，政府應核撥專案獎勵金至少1億元，以表揚研發者維護國人生命的鉅大貢獻。

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