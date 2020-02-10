九二共識改不改 江啟臣：解決人民問題才是共識

國民黨主席候選人江啟臣今下午在直播節目中談及兩岸議題。他主張無論兩岸論述怎麼建立，都要堅守「民主優勢、台灣優先」兩大原則，這是執政黨絕不能犧牲、妥協的，兩岸最大的距離是民主自由，台灣應該積極推動中國走向民主自由的道路，兩岸才可能真正去談未來。

江啟臣下午與前立委許毓仁共同直播。他指出，九二共識曾經扮演功能性論述，在歷史上的確有重要作用，也擱置兩岸爭議。但如今北京和民進黨面臨攤牌局勢，一個想要一國兩制、一個想去除一中，自然讓「共識」走不下去。

江啟臣認為，在民主社會沒什麼不能討論，政黨最根本存在的理由，是幫人民解決問題。既然如此，「兩岸管你什麼共識，只要能幫人民解決問題的共識，才是共識，」國民黨身為在野黨，角色是監督，也可提供好的建議，執行面還是回到執政黨；國民黨要做的，是扮演好守護台灣利益的角色，現在提出什麼共識，意義不大。

江啟臣強調，無論兩岸論述怎麼調整，「民主優勢、台灣優先」一定要守住，在兩岸交流上，國民黨作為在野黨，不管執政黨怎麼談、怎麼做，都不能犧牲這些。

近日共機繞台，江啟臣受訪時表示，這對台灣人民而言，感受很不好，心中會相當憤怒，防疫工作才是兩岸應該優先重視的，大家都願意一同出力協助控制疫情，這是兩岸對國際社會能做的最大貢獻。

他說，在防疫的當下，相信各國不樂見對岸派軍機繞台，即便對岸有其他政治因素考量，但在這時機「絕對是我們無法接受的」，也無助疫情防範，以及未來對話、合作，只會把台灣人民越推越遠。