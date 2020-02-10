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藍黨主席選舉 如何年輕化成焦點

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

國民黨如何改革？江啟臣10日與前立委許毓仁在直播時，提出「11人小組」的集體領導觀念，包含縣市長、國會代表、智庫等共11人共同決策，以快速反映民意；此外，為了掌握台美關係話語權，也應盡快建立台美聯絡窗口。同日郝龍斌也在臉書上提出，保障年輕人在中央委員及中常委的名額政見。

11人小組貼近民意

針對國民黨敗選的原因，江啟臣認為，主要原因在於國民黨的改革沒有真正落實，2016年敗選後的檢討幾乎可以複製貼上，2018年之所以勝選是因為選民「討厭民進黨」，而國民黨不僅總統提名搞不定，對於內外情勢（例如習五條、反送中）的回應也不貼近民意，「反應跟恐龍一樣慢」。

「政黨存在的目的是幫助人民解決問題，因此最重要的是貼近民意。」對此，江啟臣提出「11人小組」的集體領導，仿照立院黨團的小組討論，幫助黨主席決策，11人小組中除了黨主席，還包含縣市長、國會代表、智庫與黨的重要幹部，可望對民意快速反應。江啟臣強調，過去中常會的決策機制仍在，黨主席還是要對中常會負責。

台灣優先、民主優勢

談到在野黨在兩岸關係的角色，江啟臣提出「台灣優先、民主優勢」的原則，台灣優先為守護台灣的利益，民主優勢則是「積極以民主自由影響大陸」。

他和許毓仁都自認為是「親美派」，無奈長久下來被抹紅為舔共，江啟臣也指出，國民黨為了要掌握台美關係的話語權，應馬上建立對美的窗口，並重設駐華府辦公室。

年輕人比例無上限

國民黨黨主席另一位候選人郝龍斌，10日也在臉書上大談國民黨年輕化的政策：第一，他保證未來青壯世代具有民意基礎公職幹部，必須在中央委員及中常委，明訂保障名額的比例；第二，未來黨的副主席、副秘書長、黨部一級主管必須包含年輕世代，比例則不會有上限。

第三，郝龍斌強調，黨公職從政同志聘用的年輕幹部，必須培訓做參選從政的準備，如此一來從政新血才會生生不息。

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