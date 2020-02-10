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影／學姐回鍋北市府爆爭議！柯黑大魔王譏「柯即天下」
為了專心打選戰，台北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩立委選前曾請辭副發言人一職。就在2月7日北市府發出徵才訊息，徵求媒體事務組聘用主任研究員，徵才截止日到2月10日，但卻在2月8日市府秘書處人事室也發布錄取名單一名「黃O瑩」被入取，有名嘴看到後大罵柯市府的公開透明呢？10日一早黃瀞瑩準時出現在北市府上班，並以頭髮微捲的新造型登場，對於被爆料錄取還加薪到6萬多，黃瀞瑩喊冤是遭人抹黑，也澄清她的職缺是４日開缺７日截止，一共４人求職，最後勝出才被錄取。然而對於黃瀞瑩火速錄取還加薪的爭議，民進黨台北市議員王世堅則譏徵才規則根本是「學姐條款」，也說現在台北市長柯文哲的心態完全是「只要柯喜歡，有什麼不可以」、「柯即天下」。同黨的議員洪健益也質問柯文哲，民眾黨政黨補助金那麼多，學姐難道沒有任何的容身之處嗎？
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