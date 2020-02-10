影／學姐回鍋北市府爆爭議！柯黑大魔王譏「柯即天下」

國民黨如何改革？江啟臣10日與前立委許毓仁在直播時，提出「11人小組」的集體領導觀念，包含縣市長、國會代表、智庫等共11人共同決策，以快速反映民意；此外，為了掌握台美關係話語權，也應盡快建立台美聯絡窗口。同日郝龍斌也在臉書上提出，保障年輕人在中央委員及中常委的名額政見。

2020-02-10 19:26