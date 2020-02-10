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【重磅快評】千里送藥兩套劇本 兩岸誰比較人道？

聯合報 / 主筆室
荊門市台資企業協會會長簡俊男親自在湖北河南交界處等候，取得藥品，急送湖北荊門救人。 中新社

武漢包機只飛一趟即成絕響，兩岸都提人道，但第二班包機就是飛不成，而原本要搭第一班包機返台的重症男童今天成了兩岸宣傳樣板，兩方都宣傳好像自己才是千里送藥的人道者，吹噓之餘，都刻意忽略對方，後續包機更無人聞問，滯留武漢疫區的台胞心裡能不五味雜陳？

血友病重症男童因路途、申請證件等因素，本月三日未能搭上第一班武漢包機，他每周須施打特殊藥劑維繫生命，原以為第二班包機可以在五日成行，未料扯出名單爭議，第二班包機緊急喊卡，兩岸各說各話，理由一堆，飛機就是不飛了，一直到男童藥物用罄，兩岸才爭相演出「千里送藥」劇碼，說實話，兩方演得都好，今天凌晨救命藥也順利送到男童手中。

這齣「千里送藥」的主角都是血友病重症男童，但兩岸的劇本卻不太一樣，按我方的劇本是男童父親先是向高醫求助，經徵詢衛福部後，以免健保卡方式提供兩劑藥物，但藥物仍無法寄出，又轉向海基會求助，經台商等多方合作，終於完成送藥任務。

海基會秘書長姚人多並以「近乎直擊」方式在臉書PO出劇本，敘述昨晚海基會同仁協助將藥物從高雄家帶上北部，並由華信航空送抵河南鄭州，再由鄭州台協派專人拿藥，隨即一路開車飛奔，由於車子無法開到外省，於是由荊門台商協會會長簡俊男出馬，在省界休息站交接，簡拿到藥後一路直奔500多公里回荊門，把藥劑交給家屬，然後簡還要再開120多公里才能回家，簡在電話那頭說「這一次疫情，台商形象因為一些人做了不該做的事，說了不該說的話，受到了很大的傷害」。

但大陸版的劇本可不是這樣寫的，指少年原定11日乘坐長沙飛高雄的班機返台，沒想到爆發疫情，湖北各地封城交管，返台班機停飛，隨身攜帶針劑即將用完，一開始是少年母親向荊門市台辦求助，之後及時上報湖北台辦，荊門市台辦立刻和荊門台協會長簡俊男聯繫，委託「台灣的朋友」設法拿到針劑送到桃園機場，9 日藥劑運抵鄭州機場，全程再由湖北台辦指揮調度銜接取藥的工作，安排專人送到湖北與河南交界處。

此刻，荊門市台資企業協會會長簡俊男在交界處等候，收下藥劑後飛車前往病患家，10日淩晨把救命藥劑送到病患家中，自行開120公里路程返家；簡俊男說，「自己也是家長，看到病童母親焦急，自己感同身受」。

同一件千里送藥的美事，兩岸竟能演出況味不同的溫韾戲，主角都有男童、台商會長及兩地長途奔馳的場景，只不過台灣版缺了大陸台辦人員的參與，大陸版則把海基會人員簡稱為 「台灣友人」，更有趣的是，同一位台商會長竟在辛苦送藥之後還說出了兩套台詞，也真是難為了的會長。

其實，真相只有一個，只是各有解讀，猶如一中各表，千里送藥本來就是個好故事，兩岸時刻角力 ，防疫作戰也沒有片刻或忘，那個版本可信？雙方各取所需，只不過，病童原本要搭第一班包機返台是真，但從荊門趕赴天河機場的行程耽擱也不假，如果兩岸少一點政治，第二班包機能早一點成行，也就沒有一票人千里送藥的勞頓；如果千里送藥是人道，為何讓近千人回家 就不是人道？兩岸當局如果都重視人道，那就再演一次戲吧！

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