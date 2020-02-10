台北、上海雙城論壇取消？ 黃珊珊：籌備工作不受影響

武漢新冠肺炎疫情持續延燒，民進黨台北市議員王世堅今也在臉書上表示，在新冠肺炎尚未經國內外專家與WHO認可解除警報、中國所有城市停止封城之前，呼籲北市府應無限期暫停辦理「台北上海雙城論壇」，台灣應先全力與世界共同防疫，直到全球戰勝新冠肺炎為止。

對此，北市府副市長黃珊珊表示，雙城論壇過去都是在暑假，也就是議會休會期間舉辦，目前時間還早，且雙城論壇已有近10年的歷史，不會貿然停辦，但可能視疫情發展暫緩或是延期。

不過由於受到疫情影響，台灣禁止中港澳人士來台，是否會影響雙城論壇的協商作業？黃珊珊說，今年台北燈節，上海燈區就受到「禁令」影響，沒有半個人可以來台，不過現在聯絡管道很多，不是一定要當面接觸才可以，不過延遲時間是一定會的。

黃珊珊強調，目前時間還早，且雙城論壇是兩個城市的重要互動，會不會受到疫情有什麼影響，還要再討論，不過一切都會以安全為主。

至於是否會透過視訊等方式聯絡？黃珊珊表示，現在的溝通方式很方便，不是一定要面對面才能談事情，籌備工作不會受到影響。

此外，北市府今下午召開疫情應變小組會議，會中也討論3、4月的市府大型活動是否會取消或延期？對此，黃珊珊說，目前市場處的活動，像是市場節等，因為是吃吃喝喝的活動，所以暫時取消；至於小巨蛋的表演活動，會要求做好相關防疫工作。

黃珊珊表示，只要是在沒有爆發社區感染的情況下，市府大型活動暫時不會做任何調整，如果一但爆發社區感染，就會減少活動頻率，或是延期。

至於3月底的智慧城市論壇，黃珊珊表示，目前報名參加國家高達100多個，礙於時差關係，很多國家的首長還沒有回覆是否參加，回覆期限截止本周三，屆時再作討論。