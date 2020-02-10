優先紓困交通觀光、餐旅業 行政院最快周四拍板方案

武漢肺炎疫情衝擊我國產業，行政院擬推出振興紓困方案。行政院發言人Kolas Yotaka今對外說明，指出疫情不斷發展，行政院必須不斷重新評估對政策的影響，若順利由行政院長蘇貞昌拍板，有望在本周四院會拍板，先針對觀光、交通運輸和餐旅業提出紓困方案。

Kolas指出，行政院今上午11點由秘書長李孟諺主持開會，邀請交通部、觀光局、港務局等相關部會討論紓困方案的方向。她表示，由於疫情發展變化，包括中央流行疫情指揮中心全面暫緩離島小三通，以及宣布11日零時起暫緩港澳人士來台，該會評估相關影響，在結束後仍未拍板定案。

Kolas表示，由於疫情的最新發展，包括紓困的項目、相關說明，以及金額的精算都必須有所調整，接下來兩三天，行政院會舉行更多會議討論，如果一切順利，經蘇揆拍板，可望在周四行政院會討論，盡快提出方案，針對相對急迫的觀光業等做紓困。而受中國疫情影響的工商業，則可能要等到在二波紓困。

至於會不會訂定「特別條例」，以特別預算的方式紓困，Kolas重申行政院仍採開放的態度，強調行政院自疫情爆發以來即展開討論，並預見紓困的需求，蔡總統也指示行政院提出方向，一但定案，將進快對外說明。

她指出，SARS期間，政府提出「嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困暫行條例」，但武漢肺炎疫情有所不同，難以套用當年的條例，而行政院的態度一直以來是希望快速解決問題。至於是不是一定送院會討論，她指出要視討論的進度，滾動式的看疫情的變化。