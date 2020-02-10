插旗郭台銘「起家廟」？ 江啟臣笑：求國民黨改革成功

國民黨將下個月將補選黨主席，立委江啟臣今天分別到新北市板橋知名的慈惠宮及接雲寺參拜祈福，由於慈惠宮是鴻海創辦人郭台銘「起家廟」，受訪被問到參拜原因，江先是大笑，隨後說主要祈求早日度過疫情，再來則是他也是新北女婿，春節都會回來祈福，而這次也求國民黨未來改革可以成功，能做出勇敢的改變，讓民眾看到國民黨的改變。

江啟臣今天在新北市議員劉美芳、林國春、林金結、陳明義、黃林玲玲、周勝考等數十名市議員陪同下，分別到慈惠宮及接雲寺參拜。江啟臣說，主要來祈求大家都能早日度過疫情，防疫能成功，疫情不要再擴散。

對於選擇郭台銘的起家廟「慈惠宮」，江啟臣笑說，今天主要祈求大家身體健康，早日趕快度過疫情，再加上他自己也是新北女婿，岳母是板橋人，板橋對他來說不陌生，往年過年過節都會回來，今天選在這地方，最重要的目的是祈福。

江啟臣說，除了祈福外，也祈求國民黨未來改革改造可以成功，能夠做出勇敢的改變，讓民眾可以看到國民黨的改變，趕快恢復民眾對國民黨的信心跟支持。