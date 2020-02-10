藍營提武漢肺炎紓困500億元？ 黃偉哲：錢不能亂撒吧！

針對武漢新冠肺炎對內產業造成衝擊，台南市長黃偉哲今天表示，從一月底到現在，短短幾天台南市飯店少訂的餐飲就高達600桌，豈碼600多萬元，損失真的是難以估計，希望中央的紓困方案盡快到位，但對於在野黨提出的500億元經費，他認為應該要經過精算，而不是一大筆灑下去就算了，要細算各產業的影響，分別補助才對。

黃偉哲今天表示「這是第一次希望地球暖化快點來」，因為天氣暖了，感冒才會減少，相對有助於控制武漢新冠肺炎。

據了解，目前國內已禁止郵輪停靠港口，台南安平港下周原本有「太平洋維納斯號」停靠，現已取消，黃偉哲表示，郵輪停靠有助觀光，但非常時期也是沒辦法，而台南包括機場與港口停靠的航班與船隻都不多，過去會拚命爭取，但在疫情時相對受到的衝擊最小。

不過台南的觀光是重點產業，黃偉哲表示，目前據統計光是旅遊團到台南訂餐，短短幾天就少了600桌，還不算自由行客人來台南的消費，而且疫情還沒有結束，損失還在擴大中，就算是疫情結束，觀光業都還需要時間才能復原，對業界與從業人員的衝擊是可以想見的。

他表示，目前中央已在擬定紓困方案，地方政府未來也會視中央的補助，看有沒有不夠的再加碼，給業者一點協助，度過難關。

他表示，在野黨建議的500億元，與SARS期間一樣，有點奇怪，應該要精算觀光、旅館、計程車、遊覽車、賣特產的等各項到底損失多少，而不是亂撒錢，台南也會把相關損失提報給中央做為補助的參考。