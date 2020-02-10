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國民黨紓困條例草案 江啟臣：盼執政黨不要直接說不
國民黨立院黨團今早發表國民黨版武漢新冠肺炎紓困條例草案，將編列新台幣500億元特別預算，協助產業度過疫情帶來景氣衝擊。江啟臣稍早受訪時表示，黨提紓困條例不是沒有理由的，希望在野黨認真提案跟建議，執政黨可以不要直接就說不，大家要好好討論，執政黨也可以提自己的版本沒關係，一起來討論。
江啟臣今天下午到新北市板橋參拜慈惠宮及接雲寺，他受訪時被問到紓困條例，說希望大家理性來看待，尤其最近這幾天陸續聽到有些產業 ，特別是觀光業、餐飲業，因為人潮無法聚集、消費而受影響，「政府能做什麼？」
江啟臣提到SARS的狀況，他說，2003年的第二季GDP下降不少，這次新冠肺炎疫情，可能帶來社會衝擊、經濟影響，如果目前情勢繼續下去，絕對不能低估它對社會，還有經濟帶來的影響跟衝擊，「所以我們提紓困條例不是沒有理由的，也希望執政黨可以不要直接就說不」，大家要好好討論，趕快將防範於未來的工作做好，人民才能安心。
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