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世代交替只是「表面」 江啟臣提國民黨再出發關鍵
國民黨將下個月將補選黨主席，由前副主席郝龍斌和立委江啟臣對決。江啟臣今天分別到新北市板橋知名的慈惠宮及接雲寺參拜，十幾名黨內新北市議員陪同，受訪時談到世代交替，江強調，黨要更擔心有沒有下一代、人才少子化的問題，交替只是表面，重點在合作跟銜接，把老中青少各代優勢集結在一起，才能讓國民黨再次出發。
江啟臣表示，其實大家不要擔心世代問題，對國民黨而言更要擔心有沒有下一代的問題、國民黨人才少子化的問題，如果不趕快積極讓年輕人有更多機會，培養更多年輕人跟國民黨站在一起、服務人民，未來恐怕交替對象都沒有。
江啟臣強調，這絕對不是一個簡單的世代交替問題，交替只是表面，重點是在合作跟銜接，「我一向主張國民黨沒有世代交替的問題，只有少子化問題，國民黨沒有世代交替的問題，只有世代銜接傳承合作的問題。」
江啟臣認為，把老中青少各代的優勢集結在一起，大家在不同位置發揮當下最強的優勢，才能讓國民黨再次出發，得到人民的支持跟認同。
現場媒體追問郝龍斌有台北議員力挺，他是否專攻新北？江啟臣聽完則先大笑，隨後說他每個縣市都會去拜會，今天的安排是在新北市，未來還有其他縣市，大家拭目以待。
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