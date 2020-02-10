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新冠肺炎疫情持續擴大 11日起港澳人士學生暫緩來台
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於中國疫情不斷擴大，已有三省和多士移動管制或封鎖，廣東案例就已破千，由於廣東與港澳往來頻繁，雖然已宣布中港澳入境轉機都已經列為居家檢疫對象，但為了把邊境所得更好，經專家討論，決定明天起將擴大管制。
陸委會副主委陳明祺宣布，從明天（2月11日）零時起，港澳人士除了商務履約活動，跨國企業內部調動（含陪同人員）、已取得我居留證之配偶及未成年子女外，均暫緩來台，這也包含港澳學生。
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