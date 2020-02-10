總統重申：衛生紙和口罩原料不一樣 不會短缺

總統蔡英文今天上午到桃園市參加2020 ICF Top7國際智慧城市頂尖論壇，會後受訪重申衛生紙跟口罩的原料不一樣，原料供給沒有問題，也不會出現短缺現象，國人不必要恐慌衛生紙問題，她要告訴國人疫情緊張期間，最不需要的是不正確消息的傳播，不要輕易相信沒有經過證實資訊，主管機關也會特別在這個階段注意不正確資訊來源跟流通情況。

蔡英文並表示，年初就召國安高層會議，對受到疫情衝擊的觀光產業和其他產業，政府都要拿出有效的對策紓困和緩解，希望讓產業有機會轉型升級，整套作業行政院和交通部都非常積極做，相信很短時間內都會提出具體方案。

蔡英文並感謝美國國務卿仗義執言提醒美國各州州長，不要屈服在中國壓力之下，她相信中國打壓台灣這樣的做法，不能達到設定的目標，持續打壓、阻止跟台灣往來，就像她說的不但不能夠達成目標，反而讓大家對中國的印象越來越不好，所以中國自己要好好檢討的事。

蔡英文說，賴清德副總統當選人這次赴美是個人行程，不是官方行程，邀請單位也是民間單位，所以整個行程就是參與早餐會等活動，她對任何能增進關係的都樂觀其成。