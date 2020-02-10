參加WHO線上會議 總統：這只是第一步 實質參與是目標

蔡英文總統今天到桃園市參加2020 ICF Top7國際智慧城市頂尖論壇，會後接受聯訪，對我國參加世界衛生組織(WHO)新型冠狀病毒(武漢肺炎)線上防疫會議一事，表示線上參與只是第一步，希望持續爭取，希望能夠以實質的參與，為我們的目標，政府會持續來努力，這段時間以來有很多友邦跟主要國家發言支持我們，都要利用機會來表達感謝之意。

桃園市長鄭文燦在論壇大會開幕典禮致詞也表示，有些論壇會員誤以為台灣是疫區，因此沒出席，也是透過線上會議參與，其實台灣防疫有完全的整備，針對防疫物資如何集中管理，順利分送到每個家庭手上，我們政府做了非常迅速有效的建置，透過全國6000多個藥局，利用健保系統、Google地圖，讓每個市民可以就近到藥局購買口罩，這是在2天之內建置完成，就是一個智慧城市的運用。